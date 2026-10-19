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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, 2027 Dünya Kupası’nda mücadele edecek!

        Filenin Efeleri, 2027 Dünya Kupası’nda mücadele edecek!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri, Dünya Kupası'nda mücadele edecek!

        Dünyanın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 10-26 Eylül 2027 tarihleri arasında Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından, 2027 Dünya Kupası’nda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. 2025 yılında düzenlenen organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi dereceye imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımların grupları ise gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Volleyball World tarafından daha sonra açıklanacak.

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        2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

        Ev Sahibi: Polonya

        Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: ABD, Kanada, Küba

        Asya: Japonya, İran, Güney Kore

        Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya

        Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir

        Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili

        Dünya Sıralaması: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya

        Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşan eleme aşamasına yükselecek.

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        Müsabakalara Gdask/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirleri ev sahipliği yapacak.

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