Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ederken Beşiktaş, zorlu İspanya deplasmanında Baskonia karşısında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa arenasındaki dördüncü hafta mücadelesinde parkeden avantajlı sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Baskonia-Beşiktaş maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
EuroLeague’in dördüncü haftasında Beşiktaş, İspanyol temsilcisi Kosner Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Bu nedenle mücadele, sıralamada yükselmek isteyen iki ekip açısından önem taşıyor. Peki Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverlerin merak ettiği tüm ayrıntılar...
BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague’in dördüncü haftasında oynanacak Baskonia-Beşiktaş maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. İspanya’daki Buesa Arena’da yapılacak karşılaşmanın başlama saati TSİ 21.30 olarak açıklandı.
BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merak ettiği Baskonia-Beşiktaş karşılaşması S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın platformlarının erişim ve abonelik koşullarını kontrol edebilir.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR
Beşiktaş, EuroLeague’in ilk üç haftasında bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, dördüncü hafta mücadelesinde Baskonia deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa arenasındaki konumunu güçlendirmek istiyor. İspanyol temsilcisi Baskonia da ilk üç maçında aynı galibiyet-mağlubiyet tablosuna sahip bulunuyor.
BASKONIA-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Baskonia-Beşiktaş basketbol maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş S Sport 2 üzerinden takip edebilir. Baskonia-Beşiktaş canlı izle, Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda ve EuroLeague maç yayınları aramaları yapan taraftarlar, yayın saati ve kanal bilgilerini maç öncesinde kontrol edebilir.