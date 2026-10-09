EuroLeague’in dördüncü haftasında Beşiktaş, İspanyol temsilcisi Kosner Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Bu nedenle mücadele, sıralamada yükselmek isteyen iki ekip açısından önem taşıyor. Peki Baskonia-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverlerin merak ettiği tüm ayrıntılar...