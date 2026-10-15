Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçı canlı izle
EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin ile Partizan arasında oynanacak karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sırbistan temsilcisi Partizan ise zorlu deplasmanda kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi basketbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı canlı izle bilgisi...
Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından EuroLeague’de Fenerbahçe Tarfin ile Partizan karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesi, sıralama ve sezon hedefleri açısından basketbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Fenerbahçe, taraftarı önünde avantaj elde etmek isterken Partizan deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler maçın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE TARFİN - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin - Partizan karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. EuroLeague’in 6. haftasında yapılacak mücadele, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.
FENERBAHÇE TARFİN - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi ilgili yayın platformları aracılığıyla takip edebilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenlerin yayıncı platformların resmi hizmetlerini kullanması gerekiyor.
FENERBAHÇE TARFİN - PARTİZAN CANLI İZLE
Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, S Sport ve S Sport Plus yayın seçeneklerini araştırıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına erişmek için yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi veya uygulaması kullanılabilir. Maç öncesi yayın programı ve erişim koşullarının platformlar üzerinden kontrol edilmesi öneriliyor. EuroLeague heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve maç içindeki gelişmeleri de takip edebilecek.