Galatasaray'da Manuchar Markoishvili dönemi!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekibin yeni başantrenörü belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Monaco'nun başantrenörlüğünü üstlenen 39 yaşındaki Markoishvili ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye Galatasaray Ailesi'ne yeniden 'Hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."