Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli o... Daha Fazla Göster

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi (DHA) Daha Az Göster