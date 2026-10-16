Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi

        Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi

        Galatasaray MCT Technic, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 16:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'da Pozzecco dönemi sona erdi

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'mızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco'ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Pozzecco, 5 Ocak 2026'da Galatasaray MCT Technic'in başına geçmişti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli o...
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        Alpay'a veda
        Alpay'a veda
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu
        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'