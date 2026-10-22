Kangoeroes Basket Mechelen: 50 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 77 | MAÇ SONUCU
Euroleague B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 yendi.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:36 Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague B Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Kangoeroes Basket Mechelen'i 77-50 mağlup etti.
De Nekker Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 32-23 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 27 sayı farkla 77-50 galip ayrıldı.
Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.
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