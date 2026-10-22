Kendrick Nunn'dan şike ve rüşvet skandalına tepki!

Panathinaikos'un ABD'li oyuncusu Kendrick Nunn, Yunanistan merkezli basketbol haber sitesi Basketballmaniacs'in sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumda, "Kupalarımı geri almam gerekecek, saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Basketballmaniacs, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımında, gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen 931 bin 463 avro nakit parayı da içeren bir görsel paylaşmıştı.

Görselde ayrıca, aramalarda ele geçirilen 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 22 USB bellek, 2 tablet, 3 takım forması, 3 takım hatıra eşyası ve 2 oyuncu albümünün yanı sıra çeşitli hafıza kartları, bir sabit disk ve bir not defteri de yer aldı.

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YUNANİSTAN BASKETBOLUNDA KAOS

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınması ülke gündemine oturdu.

Gözaltına alınan hakemler arasında, daha önce Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının maçlarını da yöneten Tsaroucha da bulunuyor.

Ergin Ataman, Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçların ardından hakem yönetimine tepki göstermişti.

Tecrübeli başantrenör, bir Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada "Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Nunn'a vurdu. Nunn şu an yaralandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil, Yunan basketbolunda olanlar adil değil. Bırakın da basketbol oynayalım." diye konuşmuştu.