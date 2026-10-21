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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James, Philadelphia ile ilk maçında 12 sayı kaydetti!

        LeBron James, Philadelphia ile ilk maçında 12 sayı kaydetti!

        NBA'de Philadelphia 76ers deplasmanda New York Knicks'i 106-100 mağlup etti. Philadelphia ile maçına çıkan yıldız basketbolcu LeBron James 12 sayıyla mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        LeBron oynadı Philadelphia kazandı!

        NBA'de 2026-2027 sezonu 3 maçla başladı. Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla sezonun ilk maçında takımını galibiyete taşıdı.

        Thunder'da Jared McCain 20, Chet Holmgren 14 ve Jalen Williams 12 sayı attı.

        Spurs'te ise Stephon Castle 24, Dylan Harper 18 ve De'Aaron Fox 14 sayı üretti. Victor Wembanyama ise karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 6 blokla tamamladı.

        76ERS SON ŞAMPİYON KNICK'İ GEÇTİ

        Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da konuk olduğu son şampiyon New York Knicks'i 106-100 mağlup etti.

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        Konuk ekipte Tyrese Maxey, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jaylen Brown'ın 19 sayı attığı mücadelede yeni takımıyla ilk maçına çıkan LeBron James ise 14 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika sahada kaldığı müsabakayı 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla noktaladı.

        Knicks'te Jalen Brunson 21, Karl-Anthony Towns 19 ve Josh Hart 14 sayıyla oynadı.

        PISTONS SON ÇEYREKTEKİ 23-0'LIK SERİYLE KAZANDI

        Sezonun açılış müsabakasında Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Boston Celtics'i 121-113'lük skorla geçti.

        Son çeyrekteki 23-0'lık seriyle galibiyete ulaşan Pistons'ta Cade Cunningham ve Jalen Duren 22'şer sayı kaydetti.

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        Celtics'te ise Paul George 38, Derrick White ve Payton Pritchard 17'şer sayı buldu.

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        #lebron james
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        #NBA
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