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        Haberler Spor Basketbol NBA Mark Tatum: Avrupa basketbolu tarihindeki en büyük yatırım olacak!

        Mark Tatum: Avrupa basketbolu tarihindeki en büyük yatırım olacak!

        NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, NBA Avrupa Ligi projesine dair soruları yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        "Avrupa basketbol tarihindeki en büyük yatırım olacak"

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, NBA Avrupa projesine dahil olacak kulüplerin, Avrupa Ligi'nin 10 yıllık süreçte takımlara dağıtmayı öngördüğü kaynağın üç kat fazlasını kazanacağını söyledi.

        Tatum, dünyanın dört bir yanından medya mensuplarının katıldığı video konferansta NBA Avrupa Ligi projesine dair soruları yanıtladı.

        Avrupa Ligi'nin 10 yıllık süre zarfında kulüplere 3,4 milyar avro dağıtmayı hedefleyen geleceğe yönelik yol haritasını incelediğini belirten Tatum, "Avrupa Ligi'nin 10 yıllık planı, bizim planlarımızı etkilemiyor. Şunu söyleyebilirim ki modelimiz, kulüplerin karlılığa ulaşması için çok daha hızlı bir yol sunacak. Bugün Avrupa Ligi'nde finansal açıdan istikrarlı olmayan takımlarla ilgili bazı raporlar gördüm. Ligimizdeki ortalama bir kalıcı takımın, üçüncü yıldan itibaren karlı hale gelmesi öngörülüyor. Avrupa Ligi'nin kulüplere dağıtacağını açıkladığı kaynağın miktarını gördüm. Şunu söyleyebilirim ki öngörülerimiz bu tahminlerin üç katına ulaşacağımızı gösteriyor. 10 yıl boyunca kulüplere aktarılacak milyarlarca dolarlık kaynak, bu kulüpleri finansal olarak istikrarlı bir yapıya kavuşturacak." ifadelerini kullandı.

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        "AVRUPA BASKETBOLU TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM OLACAK"

        Mark Tatum, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketbolu tarihindeki en büyük yatırım olacağını vurguladı.

        Projeyi hayata geçirmek adına çalışmaların planlandığı gibi gittiğini kaydeden Tatum, "Planımız, Ekim 2027'de bu projeyi hayata geçirmeye başlamak. Önümüzde yapacak çok iş var ancak hızla ilerliyoruz. Söz konusu zamanlamanın gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Anlaşmalar kesinleştikçe takımları açıklamaya başlamayı bekliyoruz. Avrupa basketbolu tarihindeki en büyük yatırım olacak. Akademilere, tabana yönelik gelişime, lig operasyonlarına, pazarlamaya ve gerçekten ihtiyaç duyulan salon altyapısına yatırım yapacağız." diye konuştu.

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        "EUROLEAGUE İLE ANLAŞMAYA VARACAĞIMIZ KONUSUNDA UMUTLU OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        Euroleague yönetimiyle anlaşmaya varma konusunda umudunu koruduğunu dile getiren Mark Tatum, her duruma karşı hazırlıklı olduklarını da ifade etti.

        Mevcut Avrupa basketbolu sisteminin karmaşık olduğunu savunan Tatum, "Avrupa Ligi var, Basketbol Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Kupası var, bir de yerel ligleriniz var. Hepsi birbiriyle rekabet ediyor ve aralarında hiçbir bağlantı yok. Bir taraftar için bu oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Taraftarların heyecan duyması gereken nokta ise şu; her taraftarın ve takımın hayal kurabileceği bir yapıdan bahsediyoruz. 'NBA Avrupa Ligi' adında, en üst düzeyde yerleşik bir lig olacak. Bunun yanında bir de ikinci lig bulunacak. İkinci ligde şampiyon olan takımlar, en üst lige yükselebilecek. Ayrıca diğer tüm yerel liglerdeki kulüplerin de liyakate dayalı bir yolla en üst lige giriş yapabilmeleri için kontenjanlar olacak. Sistem oldukça anlaşılır. Aslına bakılırsa, bu model Avrupa'daki futbol dünyasında da gayet başarılı bir şekilde işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Taraftarların Avrupa'da yüksel kalitede basketbol görmeyi hak ettiğini aktaran Mark Tatum, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Avrupa Ligi ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutlu olmaya devam ediyoruz ancak her iki durumda da ilerlemeye hazırız. Avrupalı ​​taraftarlar, maçları dünya standartlarında arenalarda izlemeyi hak ediyor. Oyunun kalitesini ve taraftarların oyuna duyduğu tutkuyu korumakla kalmayıp bu deneyime yenilikler katarak onu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunu hak ediyorlar çünkü onlar, dünyanın en tutkulu taraftar kitlelerinden biri." yorumunu yaptı.

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