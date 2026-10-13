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        Haberler Spor Voleybol Memorial ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, meme kanseri farkındalığını fileye taşıdı

        Memorial ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, meme kanseri farkındalığını fileye taşıdı

        Memorial Sağlık Grubu ve resmi sağlık sponsoru olduğu Eczacıbaşı Spor Kulübü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda sporun gücünü erken tanıya dikkat çekmek için harekete geçirdi. Eczacıbaşı Peron İstanbul'un sezonun ilk iç saha maçında tüm salon pembeye boyandı, meme kanserini yenen 15 kadın oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Kadınların ve Memorial sağlık çalışanlarının yer aldığı pembe tribün, izleyicilere günlük hayatın yoğun temposu içinde kendi sağlıklarını ertelememeleri mesajını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Memorial ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, meme kanseri farkındalığını fileye taşıdı

        Memorial Sağlık Grubu ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikle, sporun geniş kitlelere ulaşma gücünden yararlanarak kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı. 11 Ekim 2026 Pazar günü, Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu’nda oynanan sezonun Eczacıbaşı Peron İstanbul – Aras Kargo karşılaşmasında, “5 dakika aynaya bak, farkındalığı fileye taşı!” mesajıyla kadınların bedenlerini tanımalarının ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemelerinin önemine dikkat çekildi.

        Memorial Sağlık Grubu ve Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün sağlık sponsorluğu kapsamında kurdukları bağ, erken tanı mesajını daha geniş kitlelere taşımak üzere ortak bir farkındalık çalışmasına dönüştü. Sporun etrafında oluşan ilgi ve birliktelik, kadınları sağlıklarına zaman ayırmaya, birbirlerine düzenli kontrollerini hatırlatarak bu farkındalığı çoğaltmaya davet etti.

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        15 SURVIVOR SPORCULARLA BİRLİKTE SAHAYA ÇIKTI

        Tüm salonun pembe renge büründüğü maçta, meme kanserini yenen kadınlar ile Memorial hastanelerinde görev yapan hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları pembe renkli tişörtleriyle özel bir tribünde yer aldı. Salonda yer alan pembe tribünle; erken tanının, güvenin ve desteğin birlikte taşıdığı değere vurgu yapıldı.

        İçlerinde Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz’ün annesi Sezgin Aköz’ün de bulunduğu, meme kanserini yenen 15 kadın, maç önünde Eczacıbaşı Peron İstanbul oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak, günlük hayatın temposu içinde kendisini erteleyen kadınlara açtıkları pankartla güçlü bir mesaj verdi. Sporcular ve kadınların yan yana sahaya çıkışı, etkinliğin merkezindeki birliktelik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

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        Eczacıbaşı Peron İstanbul oyuncuları da hazırladıkları meme kanseri farkındalık videosuyla erken tanının önemine dikkat çekerek projeye destek verdi. Böylece farkındalık mesajı; salondan tribünlere, sahadan oyuncuların mesajlarına uzanan bütünsel bir iletişimle taraftarlarla buluştu.

        "SPORUN YARATTIĞI BİRLİKTELİĞİ KADIN SAĞLIĞI İÇİN DAYANIŞMAYA TAŞIYORUZ"

        Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yürüttükleri iş birliğinin kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için değerli bir fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Kadın voleybolu, sporcuların başarılarıyla genç kızlarımız başta olmak üzere geniş kitlelere cesaret ve ilham veriyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü ile birlikte bu güçlü ilgiyi, kadınları kendi sağlıkları için harekete geçmeye teşvik eden bir desteğe dönüştürüyoruz. Bugün, Eczacıbaşı Peron İstanbul’un kıymetli sporcuları, meme kanserini yenen kadınlar ve pembe tribünde onlarla yan yana yer alan sağlık çalışanlarımız, tüm salona güçlü bir hatırlatma yaptı. ‘Hayatın sorumlulukları arasında kendi sağlığınıza da yer açın’ diyerek verilen bu anlamlı mesajın günlük yaşamda da karşılık bulmasını arzu ediyoruz. Bir kadının kontrolüne zaman ayırması, bir arkadaşına randevusunu hatırlatması ya da bir yakınının hekime başvurmasına destek olması, bu çalışmanın en değerli kazanımı olacaktır. Sporun yarattığı birlikteliği, kadınların birbirlerinin sağlığını da gözettiği bir dayanışmaya vesile olmasını gönülden diliyoruz.”

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        "BUGÜN ÇOK GÜÇLÜ KANSERİ YENEN 15 KADINLA BİRLİKTEYDİK"

        Aras Kargo’yu 3-0 yenen Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün takım kaptanı Simge Aköz, “Bildiğiniz üzere bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Benim annem de çok yakın zamanda kanseri atlattı. Çok şükür bunu diyebiliyoruz. Bugün çok güçlü kanseri yenen 15 kadınla birlikteydik. Her türlüsü tabii çok kötü, insanın canını acıtıyor ama bunu atlatabilecek güce sahip bence herkes. Biz bugün aslında onların mücadelesini kutlamış olduk. En başta da ben anneminkini kutlamış oldum o yüzden çok mutluyum sahada bunu gösterdiğimiz için” dedi.

        TRİBÜNLERDE BAŞLAYAN FARKINDALIK GÜNLÜK HAYATA TAŞINACAK

        Memorial Sağlık Grubu ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu özel buluşmayla maçın heyecanı içinde verilen mesajın günlük yaşamda da karşılık bulmasını amaçladı. Kadınların bedenlerini tanımaları, fark ettikleri değişiklikler için sağlık uzmanına başvurmaları ve düzenli kontrollerine zaman ayırmaları etkinliğin temel mesajlarını oluşturdu. Meme kanseri farkındalığının sembolik rengi olan pembe, bu kez tribünlerden tüm kadınlara ulaşan bir çağrıya dönüştü.

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        #meme kanseri
        #Eczacıbaşı
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