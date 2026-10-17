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        Haberler Spor Motor Sporları Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 3'üncü oldu!

        Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 3'üncü oldu!

        Can Öncü, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. olarak podyuma çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        Can Öncü, İspanya'da 3'üncü oldu!

        Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. olarak podyuma çıkma sevinci yaşadı.

        Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun 12. ve sezonun final ayağında hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu.

        Jerez'de 17 turluk ilk yarışta damalı bayrağı, Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü sırada geçerek, podyuma çıkmayı başardı.

        Yarışı, AS BLU CRU ekibinden İspanyol pilot Albert Arenas birinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.

        İspanya'da 32 pilotun start aldığı ilk yarışı milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory ekibi adına 23. sırada bitirdi.

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        Jerez'de yarın şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış, TSİ 15.00'de başlayacak.

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        #Can Öncü
        #motor
        #yarış
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