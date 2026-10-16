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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Aydem Cup'a renk kattı

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Aydem Cup'a renk kattı

        Aydem Enerji tarafından 8–18 Ekim tarihleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü'nde düzenlenen Aydem Cup T500 Masters Tenis Turnuvası, sporcuları ve tenis tutkunlarını Denizli'de buluşturuyor. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı ve toplam 350 bin TL ödülün dağıtılacağı turnuvanın öne çıkan etkinliklerinden biri, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katıldığı özel gösteri maçı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Çağla Büyükakçay, Aydem Cup'a renk kattı

        Denizli’de ilk kez düzenlenen T500 Masters Tenis Turnuvası Aydem Cup’ta, 15 Ekim’de gerçekleştirilen özel gösteri maçı tenis tutkunlarını bir araya getirdi. Türk tenisinin önemli isimlerinden Çağla Büyükakçay, Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ile birlikte korta çıktı. Daha sonrasında ise Büyükakçay ile Marangoz, Denizlili milli tenisçiler Çiğdem Şen ve Cevat Fahri Bermant’a karşı oynanan çiftler maçında mücadele etti.

        Gösteri maçı öncesinde ise minik tenisçilerle bir araya gelen milli tenisçi Büyükakçay, genç raketlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Genç sporcularla deneyimlerini paylaşan milli tenisçi, geleceğin sporcularına tavsiyelerde bulundu.

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        "TENİS VERİLEN HER DESTEK ÇOK KIYMETLİ"

        Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Çağla Büyükakçay, “14 yıl aradan sonra yeniden Denizli’de olmak ve tenis tutkunlarıyla bir araya gelmek benim için çok güzel. Tenisin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlayan bu tür organizasyonları çok kıymetli buluyorum. Tenise verdikleri destek ve bu güzel buluşma için Aydem Enerji’ye teşekkür ediyorum” dedi.

        "DENİZLİ'DE TENİSE OLAN İLGİYİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

        Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ise şunları söyledi:

        “Aydem Cup’ta yaklaşık 500 sporcuyu ağırlamaktan ve tenis tutkunlarını bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çağla Büyükakçay gibi Türk tenisinin önemli bir ismiyle aynı kortu paylaşmak benim için çok özel bir anı oldu. Tenise olan ilgiyi artıran ve sporun gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonları desteklemeyi sürdüreceğiz.”

        Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcuların karşılaşmalarıyla devam eden Aydem Cup T500 Masters Tenis Turnuvası, 18 Ekim’de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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        #Çağla Büyükakçay
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