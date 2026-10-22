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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti!

        Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu.

        Dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, mücadele ettiği WTA 250 turnuvasının 2. turunda dünya 25. basamağındaki ABD'li tenisçi Ann Li ile karşılaştı.

        Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.

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        #Zeynep Sönmez
        #Tenis
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