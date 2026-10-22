Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti!
Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu.
Dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, mücadele ettiği WTA 250 turnuvasının 2. turunda dünya 25. basamağındaki ABD'li tenisçi Ann Li ile karşılaştı.
Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.
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