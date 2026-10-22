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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Napoli Basketbol: 105 - TOFAŞ: 101 | MAÇ SONUCU

        Napoli Basketbol: 105 - TOFAŞ: 101 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Eurocup C Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Napoli Basketbol'a 105-101 yenildi. Bu sonucun ardından Başkent temsilcisi, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        TOFAŞ, gruptaki ilk yenilgisini aldı!

        Eurocup C Grubu 4. maçında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Napoli Basketbol'a 105-101 mağlup oldu.

        Ev sahibi ekip, Napoli kentindeki Alcott Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20, ilk yarısını ise 53-42 önde bitirdi.

        Son periyodun ardından da 7 sayı (73-66) geride olan Bursa ekibi, bitime 3,5 dakika kala 89-82 öne geçti ancak maçın 93-93'lük skorla uzatmaya gitmesine engel olamadı.

        Napoli Basketbol, uzatma sonunda maçı 105-101 kazandı.

        TOFAŞ'ta 32 sayıyla oynayan Jones, sahanın en skoreri oldu.

        Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı, Napoli Basketbol ise 4'te 4 yaptı.

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