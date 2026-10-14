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        Haberler Spor Voleybol Reynaers Aluminium, Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru oldu

        Reynaers Aluminium, Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru oldu

        B.B. Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nın 2026–2027 sezonu ana sponsoru Reynaers Aluminium oldu. Altyapısında 210 genç voleybolcunun yetiştirildiği kulüpte hedef, kız çocuklarını A takıma hazırlamak ve sportif başarılarını üniversite eğitiminde burs fırsatlarına dönüştürmek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor

        Reynaers Aluminium, B.B. Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlendi. Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Hadi Türk, Reynaers Aluminium Türkiye Genel Müdürü Zafer Güldoğan, markanın Bodrum Yetkili Ortakları Orkun Şardağ ve Çağdaş Saler ile kulüp yöneticileri katıldı.

        Zafer Güldoğan: Yeteneklerin geleceğini ailelerin gelir düzeyi belirlememeli

        Balıkçı, kasiyer, çiftçi ve öğretmen ailelerinin çocuklarını aynı sahada buluşturan kulübün yapısına dikkat çeken Reynaers Türkiye Müdürü Zafer Güldoğan, şunları söyledi: “Yeteneklerin geleceğini ailelerin gelir düzeyi belirlememeli. Bir kız çocuğunun iyi eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi ve yeteneğini geliştirebilmesi için fırsatlara ihtiyacı var. Bodrumspor’da farklı koşullardan gelen çocukların aynı disiplinle, aynı hedef için çalışması bizi bu iş birliğine inandıran en önemli unsurlardan biri oldu’’

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        Kadın sporuna yönelik desteğin sürekliliğinin önemini vurgulayan Güldoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın sporcuların başarısını alkışlamak kadar, o başarıya imkân sağlamak da iş dünyasının sorumluluğu. Destek, madalya kazanıldığında başlamamalı; antrenman salonunda, henüz sonuç alınmadan verilen emeğin yanında olmalı. Çünkü sahada gördüğümüz her başarılı kadın, bir kız çocuğunun kendisi için mümkün gördüğü geleceği genişletiyor.”

        Antrenör Adnan Kıstak: Bu yıl eğitim yılı, gelecek yıl skor yılı

        Antrenörlükte 56 yılı geride bırakan Adnan Kıstak, 20 yıl Türkiye, yedi yıl Azerbaycan millî takımlarında görev yaptı. Kariyerinde Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da bulunduğu deneyimli antrenör, şimdi birikimini Bodrumspor’daki genç sporculara aktarıyor.

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        Kulüpte voleybolcuların yaş ortalamasının 21 olduğunu belirten Kıstak, sezonun yaklaşımını “Bu yıl eğitim yılı, gelecek yıl skor yılı” sözleriyle özetliyor. Önceliği, altyapıdaki kız çocuklarına A takımda oynayabilecekleri teknik becerileri ve sporcu disiplinini kazandırmak.

        210 GENÇ VOLEYBOLCU İÇİN GELİŞİM YOLU

        Kulüp Başkanı Hadi Türk, altyapıda 210 öğrencinin eğitim aldığını belirterek Bodrumlu kız çocuklarını sporla buluşturmayı ve yetişen oyuncuları A takıma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk, Reynaers Aluminium ile gerçekleştirilen iş birliğinin altyapı çalışmalarına ve kulübün sportif hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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