Seda Kaçan, Türkiye Pist Şampiyonluğu'nun eşiğinde

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ve 5. ayakları, TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. 23 sporcunun mücadele ettiği ve 11 bin seyircinin tribünlerden takip ettiği yarışta, Pepsi, Doritos ve Bingo'nun desteğiyle mücadele eden Texaco Team AMS sporcusu Seda Kaçan, performansıyla hafta sonuna damga vurdu. Çift ayak üzerinden toplam dört yarışın koşulduğu organizasyonda Kaçan, her iki sıralama seansında da pole pozisyonunun sahibi oldu. Sezonun en hızlı tur zamanlarına imza atan başarılı pilot, elde ettiği birincilik ve ikinciliklerle dört yarışın tamamında podyuma çıkarak şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etti.

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DÖRT YARIŞ, DÖRT PODYUM: TARİHİ ŞAMPİYONLUĞA SON BİR ADIM

2026 sezonuna Türkiye Pist Şampiyonluğu hedefiyle başlayan Seda Kaçan, sezonun en kritik hafta sonlarından birinde ortaya koyduğu performansla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sıralama turlarında gösterdiği hızın yanı sıra yarışlardaki kararlı sürüşüyle de dikkat çeken Kaçan, İstanbul Park'ta dört yarışın dördünden de podyumla ayrıldı. Sezon boyunca elde ettiği galibiyetler ve topladığı puanlarla şampiyona liderliğini sürdüren Kaçan, artık Türk motor sporları tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde bugüne kadar hiçbir kadın pilotun ulaşamadığı Türkiye Şampiyonluğu unvanını hedefleyen Kaçan, final ayağına şampiyonanın lideri olarak çıkacak.

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KAÇAN: DÖRT YIL ÖNCE BİR HAYALDİ, ŞİMDİ SON VİRAJDAYIZ

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, şampiyonluk yolculuğuna ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu sezonun başında kendimize çok net bir hedef koyduk: Türkiye Pist Şampiyonu olmak. Bu hafta sonu iki pole pozisyonu ve dört yarışta dört podyumla o hedefe bir adım daha yaklaştık. Ama benim için bunun anlamı yalnızca bir şampiyonluk mücadelesi değil. Dört yıl önce Türkiye pistlerinde yarışmaya başladığımda, önümde bu yolu yürümüş bir kadın şampiyon yoktu. Bugün o hikâyeyi değiştirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu noktaya kolay gelmedik. Her yarışta, her virajda, her zorlukta mücadele ettik. Bu yolculukta yanımda olan takımıma ve destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde son bir yarış hafta sonu var. Ve yazacak daha çok hikâyemiz var."

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GÖZLER 6 KASIM'DAKİ TARİHİ FİNALE ÇEVRİLDİ

2022 yılında Türkiye pistlerinde başlayan yolculuğunu dört yılda uluslararası başarılara taşıyan Seda Kaçan, şimdi Türk motor sporları için yeni bir tarihi eşiğin önünde. AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın final ayağı, yalnızca sezonun şampiyonunu belirlemekle kalmayacak; Türkiye pist yarışları tarihinde ilk kez bir kadın pilotun şampiyonluk unvanına ulaşmasına da sahne olabilecek. Dört yıl önce pistlerde bir ilki gerçekleştiren Seda Kaçan, şimdi bir başka ilki başarmak için son viraja giriyor. AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın final ayağı, 6–8 Kasım 2026 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

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30 YIL SONRA PİSTLERE ÇIKAN İLK KADINDAN, TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİNE

Seda Kaçan'ın hikâyesi, yalnızca bir şampiyonluk mücadelesinden çok daha fazlasını anlatıyor. Motor sporları kariyerine 27 yaşında başlayan Kaçan, 2022 yılında Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yılın ardından yarışan ilk kadın pilot olarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl sonra, 2023'te Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk kadın pilot olarak tarihe geçti. Aynı yıl uluslararası pistlerde Türkiye'yi temsil ederek podyuma çıkan ve Türk bayrağını dalgalandıran ilk kadın pilot oldu. 2024 yılında ise Avrupa Dayanıklılık Serisi'nde DSG şampiyonluğunu kazanarak Avrupa şampiyonu olan ilk Türk kadın pilot unvanını elde etti.

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Dört yıl boyunca Türkiye ve Avrupa pistlerinde birbiri ardına tarihi ilklere imza atan Kaçan, şimdi kariyerinin en büyük hedeflerinden birine odaklanmış durumda: Türkiye Pist Şampiyonu olan ilk kadın pilot olmak. 2026 sezonu boyunca sergilediği performansla şampiyonanın zirvesinde yer alan Kaçan, final ayağında bu tarihi yolculuğu Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırmak için mücadele edecek.