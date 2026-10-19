A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Andrea Mazzon'dan boşalan A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Frédéric Dusart'ın getirildiğini açıkladı. Aynı zamanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de çalıştıran Dusart, Potanın Perileri'nin de başantrenörü oldu.

A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük Görevine Frédéric Dusart Getirildi



FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Frédéric Dusart ile anlaşma sağlandı.



Fransız başantrenör, profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/JQkRKfGr7E — TBF (@TBF) October 19, 2026

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Frédéric Dusart ile anlaşma sağlandı.

Fransız başantrenör, profesyonel kariyerine 2005'te Fransa'nın ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım attı. 2012 yılında Fransız ekibinde başantrenörlük görevine getirilen Dusart, 2019'a kadar süren bu dönemde kulübüyle önemli başarılara imza attı. ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq ile 2015 yılında EuroCup Women şampiyonluğu yaşadı ve aynı yıl EuroCup'ta “Yılın Koçu” seçildi. 2017 yılında takımıyla Fransa Ligi Şampiyonu olurken, Fransa'da “Yılın Koçu” ünvanına da layık görüldü.

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Eylül 2019'da Belçika ekibi Castors Braine'in başına geçen deneyimli çalıştırıcı, burada 2025 yılına kadar görev yaptı. Belçika'daki kariyeri boyunca 3 kez Belçika Ligi şampiyonluğu (2020, 2021, 2025) ve 2 kez Belçika Kupası (2021, 2025) kazandı. Bu istikrarlı performansı ona 2020, 2021 ve 2025 yıllarında Belçika'da “Yılın Koçu” ödülünü getirdi.

Frédéric Dusart, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Çağdaş Faktoring takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Frédéric Dusart’a yeni görevinde başarılar dileriz."