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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı!

        MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonu kapattı!

        MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı!

        Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki yarışta omzundan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Son tıbbi değerlendirmeler, en iyi iyileşme koşullarının sağlanabilmesi için cerrahi müdahale gerektiğini doğruladı.

        Yapılan kontrollerin ardından ameliyatın 26 Ekim'de Milano'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Toprak, operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine odaklanacak ve bu nedenle Phillip Island'da düzenlenecek Avustralya Grand Prix'sinde ve 2026 MotoGP sezonunun son dört yarışında mücadele edemeyecek.

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        Yamaha'nın, Toprak'ın yokluğunu telafi etmek için önümüzdeki yarışlarda test sürücüsü Augusto Fernández'e görev vermesi bekleniyor.

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