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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom: 84 - Siauliai Basketbol: 94 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 84 - Siauliai Basketbol: 94 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu 4. maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol'a 94-84 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        Türk Telekom evinde mağlup!

        Eurocup B Grubu 4. maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, sahasında Litvanya ekibi Siauliai Basketbol'a 94-84 mağlup oldu.

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        Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 10-3 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekibin 4 sayılık serisine Trifunovic ve Doğuş Özdemiroğlu ile cevap veren Türk Telekom, farkı 8'e (15-7) çıkardı. Kalan bölümde Siauliai Basketbol farkı azaltsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 21-16 üstünlükle tamamladı.

        İkinci periyoda daha etkili başlayan Siauliai Basketbol, Türk Telekom'un hücumlarda isabeti bulamaması üzerine 23-23 eşitliği yakaladı. Schneider ve McKissic ile üç sayılık basketler atan Türk Telekom, savunma ve hücum ribauntlarındaki başarıyı sayıya çevirerek farkı 5'e (31-26) çıkardı. Boyalı alanda üstünlük kuran konuk ekip, çeyreğin sonuna 3 dakika kala farkı 3'e indirdi: 37-34. Çeyreğin sonunda avantajını sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 45-43 önde girdi.

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        Türk Telekom, üçüncü çeyreğe 7-3'lük üstünlükle başladı. Daha sonra savunmadaki başarısını sayıya dönüştüren Siauliai Basketbol, üst üste 7 sayı bularak karşılaşmanın 1. dakikasının ardından ilk kez öne geçti: 52-53. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı dakikalardan sonra konuk ekip, üst üste 3 üçlük bularak farkı 9'a (58-67) çıkardı. Kalan bölümde seyirci desteğini arkasına alan Türk Telekom, 9-0'lık seri yakaladı ve son 10 dakikaya 67-67 eşitlikle gidildi.

        Son periyoda Lamb'in basketinin ardından hücum faulleri yaparak başlayan Türk Telekom, konuk ekibin 10 sayılık serisine engel olamadı: 69-77. Hücumda isabet bulmakta zorlanan başkent ekibinin top kaybı yaptığı dakikaların ardından Siauliai Basketbol, farkı 15'e kadar çıkardı: 71-86. Karşılaşmaya tam saha baskıyla devam eden Türk Telekom, maçın bitimine 1 dakika 6 saniye kala farkı 4'e (83-87) indirdi. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen Siauliai Basketbol, maçtan 94-84 galip ayrıldı.

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        Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Siauliai Basketbol ise ikinci galibiyetini aldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Sergio Manuel (İspanya), Vojislav Lepetic (Karadağ)

        Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 8, Schneider 16, Trifunovic 14, Taylor 12, Bankston 6, Lamb 9, McKissic 9, Harding 8, Bako 2, Ata Kahraman

        Siauliai Basketbol: Henderson 16, Pacevicius 16, Jarumbauskas 11, Mcknight 9, Jogela 9, Fofana 9, Nicholson 6, Romancenko 11, Venskus 7, Caffey, Lukosiunas

        1. Periyot: 21-16

        Devre: 45-43

        3. Periyot: 67-67

        4. Periyot: 84-94

        Beş faulle çıkanlar: 38.41 Nicholson (Siauliai Basketbol), 39.11 Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom)

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