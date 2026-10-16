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        Haberler Spor Basketbol Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor

        Ülker Basketbol Gençler Ligi’nde yeni sezon başlıyor

        Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak erkekler kategorisi ilk pencere karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon başlıyor

        Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak erkekler kategorisi ilk pencere karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, ligin yeni formatla düzenleneceği ve 16 takımın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bulunan Ülker Altyapı Salonları'nda mücadele edeceği belirtildi. Organizasyonun kızlar kategorisi ise 27-28-29 Kasım'daki mücadelelerle başlayacak.

        HİDAYET TÜRKOĞLU: BİRÇOK OYUNCUMUZ BU ORGANİZASYONDA MÜCADELE ETTİ

        Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan birisinin güçlü altyapı olduğunu dile getirdi.

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        2017 yılında hayata geçirdikleri ligin, genç sporculara önemli deneyimler kattığını vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

        "2017 yılında, önce erkeklerle hayata geçirdiğimiz Basketbol Gençler Ligi, genç sporcularımızın üst düzey rekabet ortamında deneyim kazanmalarına, yeteneklerini sergilemelerine ve profesyonel basketbola hazırlanmalarına önemli katkılar sağlıyor. Bugün milli takımlarımızda ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok oyuncumuzun bu organizasyonda mücadele etmiş olması, Ülker Basketbol Gençler Ligi’nin Türk basketbolu açısından taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Yeni sezonda da Ülker'in isim sponsorluğuyla yolumuza devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli iş birliği için Ülker ailesine teşekkür ediyor, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekiplerimize başarılar diliyorum."

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        Konuyla ilgili konuşan Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, yıllardır sporun ve gençlerin gelişimine destek verdiklerinin altını çizerek "Spora desteğimizi, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkı sağlayan uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporda gelişimin güçlü bir altyapıyla başladığına; disiplin, dayanışma ve takım ruhunun gençler için önemine inanıyoruz. Genç basketbolcuları geleceğe hazırlayan Basketbol Gençler Ligi’ne bu sezon adımızı vermekten mutluluk duyuyoruz. Maçların, markalarımızın adını taşıyan Ülker Altyapı Salonları’nda oynanacak olması da mutluluğumuzu artırıyor. Ülker Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolunun geleceğini desteklemeyi, genç yeteneklerin hayallerine eşlik etmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonda tüm takımlara, sporculara ve teknik ekiplere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        YENİ FORMAT

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 kulübün altyapı takımlarının mücadele ettiği Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi'nde, A ve B Ligi olmak üzere iki ayrı perde oynanacak. Geçen sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için Play-Out karşılaşmalarına çıkacak.

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        Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, A Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş, Bursaspor, Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor, Körfez Basket, Mektebim Denizli Basket, Pizzabulls Bandırma Bordo ve Trabzonspor ise B Ligi'nde boy gösterecek. Müsabakalar yarın başlayacak.

        PROGRAM

        Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde ilk hafta programı şu şekilde:

        17 Ekim Cumartesi:

        12.30 Bahçeşehir Koleji-Tofaş (Ülker Halley Salonu C1)

        12.30 Bursaspor Basketbol-Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        12.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

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        15.00 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Halley Salonu C1)

        15.00 Fenerbahçe Tarfin-Karşıyaka (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        15.00 Esenler Erokspor-Mektebim Denizli Basket (Ülker Çizi Salonu C3)

        17.30 Türk Telekom-Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)

        17.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        18 Ekim 2026 Pazar:

        12.30 Körfez Basket-Çayırova Belediyesi (Ülker Halley Salonu (C1)

        12.30 Karşıyaka-Türk Telekom (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        12.30 Mektebim Denizli Basket-Trabzonspor (Ülker Çizi Salonu C3)

        15.00 Beşiktaş-Esenler Erokspor (Ülker Halley Salonu C1)

        15.00 Tofaş-Anadolu Efes (Ülker Go Ahead Salonu C2)

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        15.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Bursaspor Basketbol (Ülker Çizi Salonu C3)

        17.30 Aliağa Petkim Spor-Fenerbahçe Tarfin (Ülker Halley Salonu C1)

        17.30 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        19 Ekim 2026 Pazartesi:

        12.30 Çayırova Belediyesi-Mektebim Denizli Basket (Ülker Halley Salonu C1)

        12.30 Trabzonspor-Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        15.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Ülker Halley Salonu C1)

        15.00 Türk Telekom-Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        15.00 Esenler Erokspor-Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Çizi Salonu C3)

        17.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkim Spor (Ülker Halley Salonu C1)

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        17.30 Fenerbahçe Tarfin-Tofaş (Ülker Go Ahead Salonu C2)

        17.30 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

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