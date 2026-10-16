Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Zalgiris Kaunas: 70 - Anadolu Efes: 85 | MAÇ SONUCU

        Zalgiris Kaunas: 70 - Anadolu Efes: 85 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anadolu Efes, Litvanya'da farklı kazandı!

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Zalgirio Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini 85 -70 mağlup etmeyi başardı.

        Bu sonuçla Anadolu Efes Euroleague'deki 2. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 4. yenilgisini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öyle kaçırıldı, böyle kurtarıldı!

        İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki D.M., Kartal'da bir konteynerde düzenlenen polis operasyonuyla kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma olayının arkasından ise dikkat çeken bir alacak verecek anlaşmazlığı çıktı. Polis araştırmasında D....
        #Anadolu Efes
        #Zalgiris Kaunas
        #EuroLeague
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'