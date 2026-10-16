Zalgiris Kaunas: 70 - Anadolu Efes: 85 | MAÇ SONUCU
Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti
Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Zalgirio Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini 85 -70 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Anadolu Efes Euroleague'deki 2. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 4. yenilgisini aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ