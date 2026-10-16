Zalgiris Kaunas: 70 - Anadolu Efes: 85 | MAÇ SONUCU

Öyle kaçırıldı, böyle kurtarıldı!

İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki D.M., Kartal'da bir konteynerde düzenlenen polis operasyonuyla kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma olayının arkasından ise dikkat çeken bir alacak verecek anlaşmazlığı çıktı. Polis araştırmasında D.... Daha Fazla Göster İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki D.M., Kartal'da bir konteynerde düzenlenen polis operasyonuyla kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma olayının arkasından ise dikkat çeken bir alacak verecek anlaşmazlığı çıktı. Polis araştırmasında D.M.'nin, zihinsel engeli bulunan 24 yaşındaki A.K.'ye farklı tarihlerde yaklaşık 120 bin liralık hediye aldırdığı, durumu öğrenen A.K.'nin akrabalarının da D.M.'yi kaçırdığı belirlendi. 5 kişinin yakalandığı operasyonda polisin mağduru kurtarma anı da görüntülere yansıdı. Daha Az Göster