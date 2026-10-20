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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Japonya Açık'ta 2. turda!

        Zeynep Sönmez, Japonya Açık'ta 2. turda!

        Milli sporcu Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Avustralyalı rakibi Maya Joint'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, Japonya Açık'ta 2. turda!

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, katıldığı WTA 250 turnuvasının ilk turunda dünya 90 numarası Avustralyalı Maya Joint ile karşılaştı.

        Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada ikinci tura yükseldi.

        Zeynep, ikinci turda yarın turnuvanın 1 numaralı seribaşı ABD'li Ann Li ile mücadele edecek.

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        #Zeynep Sönmez
        #Tenis
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