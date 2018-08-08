Spotify farklı akıllı telefonlara ve bilgisayarlar (Android, iOS, Mac, Windows) uyumlu bir müzik paylaşım ve dinleme uygulamasıdır. Uygulamaya kayıt olduktan sonra üyelik işlemi yaparak müzik atlama reklam dinlemem ve çevrimdışı liste oluşturma imkanlarına sahip olabilirsiniz. Ancak bu özellikleri kullanmadan da Spotify’da müzik dinleyebilirsiniz. Spotify uygulamasına kaydolurken belirlediğiniz bir e posta adresini kullanabilir ya da hızlıca Fcebook’la kaydol seçeneğini kullanabilirsiniz. Müzik listelerinizde kullanıcı adınız ve hesap bilgilerinizde profil fotoğrafınız bulunur. Kaydolma sırasında uygulamada görünen bir profil adı oluşturarak hesabını kişiselleştirebilirsiniz. Peki Spotify’da profil resmi ve kullanıcı adı nasıl değiştirilir? İşte Spotify hesap bilgileri hakkında bilmeniz gerekenler…

SPOTIFY PROFİL RESMİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Spotify kullanmaya başladıktan sonra da istediğiniz zaman kullanıcı fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Spotify’ı açtıktan sonra sol üst köşede mevcut fotoğrafınızı görüntüleyebilirsiniz. İşte adım adım Spotify profil fotoğrafı değiştirme işlemi…

- Masaüstü uygulamanın sağ üst köşesindeki Spotify kullanıcı adına tıkla.

- İmleci mevcut profil resminin üstüne getir ve Değiştir'e tıkla.

- Kullanmak istediğin resmi seç (.jpeg, maksimum dosya boyutu 4 MB olmalıdır).

SPOTIFY KULLANICI ADI DEĞİŞTİRME

Spotify’da kullanıcı bilgilerinizin bulunduğu hesap ayarları bölümü bulunur. Spotify’ı açtıktan sonra sağ üst köşede adınız yazdığı alandaki ters üçgen şeklinden kullanıcı ayarlarınıza ulaşabilirsiniz. Ardından izlemeniz gereken yol aşağıdaki gibidir.

- Spotify hesap ayarlarınızı açın

- Profil düzenle seçeceğini tıklayın

- Mail, isim ve doğum bilgilerinizi buradan değiştirebilirsiniz.

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