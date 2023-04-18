Abdullah, devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu bela, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ve eyaletlerde güçlerini seferber etmesi ve liderliğinin ülkenin içinde ve dışındaki şüpheli hareketleriyle başladı. Cumartesi günü saat 9'da isyancı milisler, Başkentin Erkevit semtindeki Spor Kenti kompleksi çevresinde güçlerimizi taciz etti. Aynı anda kuzeydeki Meravi havalimanındaki güçlerimize saldırdı." değerlendirmesini yaptı.