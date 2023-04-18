Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Sudan ordusu yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Sudan ordusu ile ordunun isyancı ilan ettiği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üyeleri arasındaki çatışmalar, üçüncü gününde devam etti.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Çatışmalarda başkent Hartum'un Riyad ve Burri semtlerinde bulunan bazı binalar da isabet aldı. Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün evi de çatışmalarda zarar gördü.
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Dadük'ün evine isabet eden roketler nedeniyle 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Dadük ve Sudanlı eşinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    SUDAN ORDUSU: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

    Sudan ordusu sözcüsü Nebil Abdullah, Sudan’da 15 Nisan'dan bu yana yaşanan olayların siyasi anlaşmazlıktan ziyade yönetimin ele geçirilmek istendiği bir "darbe girişimi" olduğunu bildirdi.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Abdullah, devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu bela, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ve eyaletlerde güçlerini seferber etmesi ve liderliğinin ülkenin içinde ve dışındaki şüpheli hareketleriyle başladı. Cumartesi günü saat 9'da isyancı milisler, Başkentin Erkevit semtindeki Spor Kenti kompleksi çevresinde güçlerimizi taciz etti. Aynı anda kuzeydeki Meravi havalimanındaki güçlerimize saldırdı." değerlendirmesini yaptı.
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Abdullah, "Bu olaylar, siyasi anlaşmazlıktan ziyade yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişimidir." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    ÇATIŞMALARDA 185 KİŞİ ÖLDÜ

    BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda ölü sayısının 185, yaralı sayısının ise 1800’e çıktığını açıkladı.

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

     

     
  • Sudan'da şiddetli çatışmalar sürüyor! Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

    Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.