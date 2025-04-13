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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BAE'yi ziyaret etti | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BAE'yi ziyaret etti

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:17
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        Şara, BAE'yi ziyaret etti
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        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Şara ve beraberindeki heyetin, BAE'deki el-Batin Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

        Haberde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'deki Şati Sarayı'nda Ahmed Şara ve beraberindeki heyeti karşıladığı ifade edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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