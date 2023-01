HABERTURK.COM

Tabu masa oyunu, takımlar halinde oynandığı için partiler için idealdir. Normalde karttaki ifadeyi tanımlamak için kullanacağınız kelimelerin çoğundan bahsedemeyeceğiniz için zorluk seviyesi biraz yüksektir. Oyuncuların yaratıcılıklarını ve sözlü iletişim becerilerini kullanmalarını gerektiren bir oyundur, bu nedenle eğitici değeri yüksektir. Beş veya daha fazla kişilik gruplar halinde oynarken çok daha zevklidir. Kişilerin kesinlikle birden fazla kez oynamak isteyeceğiniz bir oyun türüdür.

Tabu Nasıl Oynanır?

Tabu; bir takım üyesinin, belirlenen süre dolmadan önce farklı kartlarda bulunan bir dizi kelimeyi kendi eşinden tahmin etmesini gerektiren klasik bir masa oyunudur. Bunu yapmak için ekip üyesi onlara her türden ipucu verebilir. Ancak eşin tahmin etmesi gereken ve kartta belirtilen beş tabu kelimesini kullanmaktan kaçınmalıdır. Bir oyuncu bir kelimeyi her tahmin ettiğinde takımına bir puan eklenir. Oyun içerisinde 252 kart vardır ve A Takımı kendi grubundan bir kişiyi “anlatıcı” olarak seçer.

İlk anlatıcı seçilir. Takımının karşısına oturur, bir kart çeker ve zamanlayıcıyı başlatır. Kart, ekibinizden gizlenmeli ancak rakiplerinizden en az biri tarafından görülebilmelidir. Bu kişi, tabu olan bir kelimeden söz edildiği anda basabilmesi için squeaker'ı elinde tutması gerekir. Kartı görebilmesi için kelimeyi anlatacak oyuncunun arkasına yerleştirilmelidir.

Anlatan kişi olarak ekibinizdeki oyunculara ipuçları vermeniz beklenir. Bu ipuçları tek bir kelime veya cümle olabilir. Anlatıcı, kartta yazılı olan tabu listesinden hiçbir kelimeyi kullanamaz. Bu kelimelerin herhangi bir kısmı veya bu kelimelerin farklı biçimleri de yasaktır. Örneğin, yasak kelime "doğum günü" ise ipucu veren kişi "doğum" veya “gün” kullanamaz.

Doğru tahmin ettikleri her kelime için anlatan takıma bir puan verilir. Yanlış cevaplar için herhangi bir ceza yoktur.

Tabu Kelimeleri Ne Anlama Geliyor?

Tabu kelimeleri örnekleri, tahmin edilecek kelimenin tanımı sırasında bahsedilemeyecek olan ifadelerdir. Genellikle söz konusu kelimeyle doğrudan ilgili kelimelerdir. Örneğin; kelime Ekim ise “ay, Eylül, Kasım, sonbahar” gibi sözcüklerin yasaklanması muhtemeldir. Bileşik kelimelerde de onu oluşturan kelimelerin hiçbirinden bahsedilmemelidir. Örneğin, kelime “araba yıkama” ise açıklamada araba veya yıkamadan söz edilemez. Her kart, tahmin edilecek iki kelime içerir. Her iki tarafta da beşer tabu kelimesi bulunur. Her ekibin kelime grubu şu renklerden biriyle tanımlanır: Turuncu, mor, mavi veya sarı. Bir diğer merak edilen konu ise “zarlı tabu nasıl oynanır” sorusudur. Oyundaki zar, oyunun farklı versiyonlarında oynanma şekillerini değiştirmeye yarar. Ancak klasik Tabu’da böyle bir durum söz konusu değildir.

Tabu Oyunu Kuralları Nelerdir?

Oyun, tüm oyuncuların katılma sırası geldiğinde veya her iki takım da aynı sayıda tura sahip olduğunda sona erer. Tabu oyunu kuralları ise aşağıdaki gibidir.

Kartta yazan hiçbir kelime veya kelimenin bir kısmı ipucu olarak verilemez. Mesela içmek tabu bir kelime ise "içen" ipucu olarak verilemez.

Jest yapamazsınız. Örneğin, elinizi "atış" anlamında silah şekline sokamazsınız veya "gaga" için bir ipucu olarak burnu işaret edemezsiniz.

Patlama veya motor gürültüsü gibi ses efektleri üretilemez. Ancak, şarkı söylemekte bir sıkıntı yoktur.

Başka bir kelimeye "gibi geliyor" veya "bununla kafiyeli" diyemezsiniz.

Temsil ettikleri kelimeler kartta yer alıyorsa baş harfleri veya kısaltmaları söylenemez. Örneğin, televizyon tahmin edilmesi gereken kelime veya tabu bir kelime ise TV kullanılamaz.

Anlatıcı ipuçları verirken takım arkadaşları da sesli tahminde bulunur ve kelimeleri haykırır. Yanlış varsayımlar için herhangi bir ceza yoktur.