Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da sebzeyle başlayan tanzim satışlara meyve, pirinç, mercimek bulgur ve temizlik malzemelerinin de ekleneceğini söyledi. Keçiören'de yapımı tamamlanan 145 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışların başlamasıyla birlikte fiyatların yarıya indiğine dikkat çekti.

'FİYATLARI YARI YARIYA İNDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son günlerde Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık... Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Nasıl Gabar'da, Cudi'de inlerine girdiysek bu gıda terörünü estirenlere de belediyeler vasıtasıyla tanzim satışlar kurarak bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Şu anda Ankara'da bu çalışmalar başladı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza gönderiysek, sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincan'daki toplu açılış törenindeki konuşmasında da pirinç, bulgur ve mercimek gibi bakliyat ürünlerinin de tanzim satış çadırlarında satılacağını duyurdu. Erdoğan "Patates, domates, biber, marul, ıspanak. Ne oldu? Bugünden itibaren Ankara, İstanbul başladık. Direkt olarak bu ürünleri satmaya başladık. Şimdi fiyatlar yarıya indi daha da inecek ve bunlarla kalmayacağız. Pirinç, bulgur, mercimek hepsi eklenecek" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA TANZİM SATIŞLAR BAŞLADI

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri bugün itibarıyla tanzim satışlarına başladı.

'İNTERNETTEN SATIŞ İÇİN PROJE SUNDUK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışların internet üzerinden yapılabilmesi için yeni bir proje sunduğunu söyledi.

'BİZİM IMF İLE İŞİMİZ YOK'

Konuşmasında CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarına ve Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddialarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Dünyadaki en büyük tefeci IMF'tir. Bizim IMF'le işimiz yok. Onlar bizden borç istediler. Dünyada Atatürk'ün mirasını amacı dışında kullanmakta ısrar eden banka hissesi kullanan CHP'yi biliyoruz. İş Bankası'nın yüzde 28,5 ortağıdır. O üyelerin orada ne yapıyor belli değil. Onu da Gazi'ye uygun olarak atacağız adımları, bu hisseleri er veya geç Hazine'ye devredeceğiz. Parti/banka ilişkisine kılıf bulanlar, ülkemizin IMF'e teslimini alkışla karşılayacaktır. Biz savunma sanayimizi büyütüyoruz. Arifiye'deki palet fabrikamızı satmamızdan bahsediyor. Sadece Katar ve Türk ortaklığı buranın işletmesini 25 yıllığına bu oluşuma devrettik. Bu oluşum 40-50 milyon dolar yatırım yapacak. "