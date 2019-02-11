İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı tanzim satışlarına bugün başladı. Tanzim satış noktalarında domates, salatalık, patates, soğan, biber, ıspanak ve patlıcan gibi ürünler yer alıyor. Ankara 15 noktada başlayan satışların 30 noktaya çıkarılması planlanıyor. Tanzim satış noktalarından 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i de Gölbaşı'nda açıldı. Çadırlarda sebze satışına saat 10.00 itibarıyla başlandı.
ÜRÜN BAŞINA 3 KİLO SINIRI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı. Tanzim satış çadırlarında, hafta içi her gün 10.00- 22.00 saatlerinde satış yapılacak. Her ürün için 1 kişi, 3'er kilodan fazla alamayacak. Kredi kartı geçerli olacak.
İSTANBUL'DA 50 NOKTADA SATIŞ YAPILIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 50 ayrı noktada 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları başladı. İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katılımıyla ilk satış Bayrampaşa’da gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “İstanbul’da 34 ilçede 50 noktada bu hizmeti sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın teveccühüne karşı tüm önlemleri almış durumdayız. Tanzim satış uygulamamız sabah saat 10.00 ile akşam 19.00 arasında yapılacak. Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı ilk başta 7 sebze ile başlatacağız. Satışlarımıza toptan alınıp stoklama yapılmaması için 3 kiloluk sınırlama getirdik. Bu çalışmanın devamlılığı vatandaşlarımızın talebine bağlı olarak sürecek. Bu malları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile sürekli temas halinde olacağız. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatifleriyle birlikte bu malları temin ediyoruz. Bu malların tonları da talebe göre değişecek. Satış noktalarında ürünler bitmeye yaklaştığında depomuzdan temin edeceğiz. Lojistik tedbirlerimiz her daim olacak.” dedi.
İSTANBUL'DAKİ SEBZE SATIŞ MEYDANLARI
Kağıthane Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Avcılar Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Aksaray Meydanı, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Bağcılar Meydanı, Güngören Meydanı, Sultanbeyli Meydanı, Sultangazi Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Sarıyer Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Üsküdar Meydanı, Şirinevler Meydanı, Kartal Meydanı, Pendik Meydanı, Tuzla Meydanı, Sancaktepe Meydanı, Ümraniye Meydanı, Esenler Meydanı, Esenyurt Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Bahçeşehir 1.Kısım, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Büyükçekmece, Eyüpsultan Meydan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Beykoz Kavacık Meydan, Üsküdar Kirazlıtepe, Fatih Karagümrük Meydan, Bostancı Lunapark, Pendik Sahil Meydan, Halkalı Meydan, Ümraniye Meydan AVM Otopark, Ataşehir Meydan, İSTİNYE İSPARK, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Haliç, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Esenler 100.Yıl Mahallesi.
5 İLÇEDE SATIŞ YAPILMAYACAK
Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatalca ilçelerinde üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sebzeyle başlayan tanzim satışlara temizlik malzemelerinin de ekleneceğini söyledi.
'İNTERNETTEN SATIŞ İÇİN PROJE SUNDUK'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışların internet üzerinden yapılabilmesi için yeni bir proje sunduğunu söyledi.
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