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Tarkan'ı isyan ettiren görüntü

Kilyos'a giden şarkıcı Tarkan, çöplere ve çevre kirliliğine dikkat çekti. Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü popçu, "Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir yaa, çok ayıp!" sözleriyle sitem etti

Tarkan'ı isyan ettiren görüntü - Magazin haberleri
Tarkan'ı isyan ettiren görüntü
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HABERTURK.COM

İklim krizi ve doğa konusunda sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı Tarkan, Kilyos sahilinin son halini Instagram'dan yayınladı.

49 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı ilk fotoğrafa "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" notunu düşen şarkıcı, sahilde biriken çöp yığınlarını paylaştı.

Karşılaştığı manzara karşısında sinirlenen ünlü isim, arka arkaya yayınladığı karelerde sahildeki kirliliği gözler önüne serdi.

"BU NEDİR YA? ÇOK AYIP"

Tarkan, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya, çok ayıp!

'Temizlik imandan gelir' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde! Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki; 'Bu çöpleri toplayalım, toplatalım.' İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı! Çok yazık...

Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım.

ÇAĞRISINI DUYDULAR

Megastar Tarkan, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak, yetkililerin çağrısına kulak verdiğini ve plajların temizlendiğini öğrendiğini ifade etti. Ünlü isim, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Bügünkü Kilyos çöp paylaşımlarımdan sonra ilgili birimlerin gidip çöpleri topladıklarını, plajları temizlediklerini öğrendim ve çok mutlu oldum. Bu birimlerin bu temizlikleri düzenli olarak yaptıklarını da öğrendim. Ee o zaman bizlerin de doğaya, çevreye duyarlı birer birey olarak bu ilgili birimlere yardımcı olmamız, çöplerimizi toplamamız, gittiğimiz yerleri bulduğumuz gibi temiz bırakmamız lazım.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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