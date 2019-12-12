Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlere dokunmadığını açıklamasının ardından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını bugün verecek. Piyasada genel beklenti TCMB'nin politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 150 baz puan indirmesi yönünde. Böylece politika faizi yüzde 14'ten yüzde 12.50 seviyesine inecek. TCMB 2019 yılı boyunca faizlerde toplam 1.150 baz puan indirime gitmiş olacak.
3 SEFERDE 10 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ YAPTI
TCMB son olarak 24 Ekim'de faizleri 250 baz puan indirmiş, 3 seferde toplam 10 puanlık faiz indirimi yapmıştı.
FAİZİ TEMMUZ VE EYLÜLDE TOPLAM 750 BAZ PUAN İNDİRDİ
TCMB 4.5 yıl aradan sonra politikası faizini temmuz ayında indirmişti. PPK, politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çekmişti.
'HAREKET ALANIMIZI ÖNDEN YÜKLEMELİ OLARAK KULLANMAYI TERCİH ETTİK'
TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli kısmını "önden yüklemeli" şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söylemişti.
PPK SAYISI 12'YE ÇIKARILDI
2020'de daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) sayısı 12'ye çıkarıldı.
ENFLASYON ELİNİ RAHATLATTI
Kasım ayı enflasyon verisi TCMB'nin elini rahatlatmıştı. Enflasyon kasımda aylık 0.38 ile yüzde 0.76 olan beklentinin altında artsa da yıllıkta yeniden çift haneye yükseldi.
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