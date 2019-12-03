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Haberlerİş-Yaşam

Enflasyon yeniden çift hane

Son dakika haberi... Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0.38 ile yüzde 0.76 olan beklentinin altında artsa da yıllık ta yeniden çift haneye yükseldi. Eylül ve Ekim'de tek hanede seyreden yıllık enflasyon Kasım'da baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık yüzde 10.56'ya çıktı. Aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 43.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

SON DAKİKA!
HABERTURK.COM

Enflasyon kasım ayında yeniden çift haneye çıktı. Enflasyon kasımda aylık 0.38 arttı. Beklenti yüzde 0.76'ydı. Eylül ve Ekim'de tek hanede seyreden yıllık enflasyon Kasım'da baz etkisinin terse dönmesiyle tekrar çift haneye yükseldi. Kasım ayında enflasyon yıllık yüzde 10.56'ya çıktı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Kasım'da aylık  yüzde 0.76 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Ekim'deki yüzde 8.55'ten yüzde 11'e yükselmesi bekleniyordu. Enflasyon Ekim ayında Aralık 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

MERKEZ'İN ELİNİ RAHATLATTI

Enflasyon verisi özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararı açısından da önemli. Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Uzmanlar enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin TCMB'nin faiz indirimi konusunda elini rahatlattığı görüşünde.  Piyasada beklentiler 100 ila 200 baz puan arasında indirim olacağı yönünde. TCMB, 25 Temmuz, 12 Eylül, 24 Ekim'deki son 3 PPK toplantısında toplam 10 puan faiz indirimi yapmış, politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e indirmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON KASIM'DA YILLIK YÜZDE 9.25 OLDU

TÜFE KASIM'DA AYLIK YÜZDE 0.38 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE DÜŞÜŞ

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

GIDA FİYATLARI KASIM'DA YILLIK YÜZDE 8.89 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Kasım 2019
[2003=100]

 

 

 

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