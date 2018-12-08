Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İsviçreli tenisçi Roger Federer'i İstanbul'a yeniden gelmesi için davet ettiklerini söyledi.

Tecrübeli raketin Hırvat antrenörü Ivan Ljubicic'i İstanbul'da ağırlayan Cengiz Durmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Durmuş, Ivan Ljubicic'in 3 günlüğüne Türkiye'ye geldiğini ve bu süreçte Türk tenisini incelediğini dile getirdi.

Ljubicic'in Türkiye'de gördüklerinden çok etkilendiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Durmuş, "Ivan Ljubicic ile yapmaya çalıştığımız bir projemiz var. Onun da dikkatini çektiğine göre sonuçlandıralım istiyoruz. Federer'in de Ivan Ljubicic'in buraya gelişinden haberi var. Kendisine, Türkiye merakını görmek için buraya geldiğini söylemiş. Federer 2015 yılında ülkemizde şampiyon oldu. Federer'in İstanbul'a yeniden gelmesi için davetimizi yaptık. THY Antalya Open, Federer'i orada görmek ister. Federer'in tabii takvimi yoğun ama o takvim içerisinde THY, TTF ve Federer üçgeninde umarım güzel şeyler olur." diye konuştu.

Ivan Ljubicic'in, Türkiye'de tenisin gelişimini merak ettiğini ve yerinde gözlemlemek için buraya geldiğini de ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Dünya efsanesinin antrenörlüğünü yapan birinin, Türkiye'de tenisin gelişimini öğrenmiş olması, merak etmiş olması çok önemli. Hem görüşüp tanışma hem de izleme niyetiyle buraya geldi. Bu durum bizi Türkiye Tenis Federasyonu olarak çok mutlu etti. Bugün geldiğimiz noktada Ivan Ljubicic'in Türk tenisini incelemek için ülkemize gelmesi çok önemli. Dünyanın en iyisi sporcusunu geliştirebiliriz, bunu zaten savunuyoruz. Kendisi, Antalya'da genç sporcularımızın turnuvasını takip etti ve uluslararası turnuva alanını da seyretti. Sporcularımızla sohbet etti ve deneyimlerini aktardı. İstanbul'da ENKA ve TED olarak spor kulüplerimize gelip hem gözlemlerini yapıp hem de oyuncular hakkında bilgi edindi."

"ORTAK BİR PROJE YAPALIM NİYETİNDEYİZ"

Cengiz Durmuş, dünya 3 numarası Roger Federer'in antrenörü Ivan Ljubicic ile bir proje yapmak istediklerini ifade etti.

Türk tenisinin ve altyapısının gelişimi için kendisiyle görüştüklerini aktaran Durmuş, tecrübeli antrenörün bazı genç Türk tenisçilerini takip edeceğini de aktardı.

Ivan Ljubicic'in Türkiye'nin tenis altyapısına ilgi duyduğunu ve gözlemleri sonucunda beklediğinden fazlasını gördüğünü ifade ettiğini vurgulayan Durmuş, şöyle konuştu:

"Ljubicic, gözlemlerinin ardından beklediğinden fazlasını gördüğünü söyleyerek heyecanlandığını belirtti. Burada oyuncuların bir kısmını takip etmek istediğini söyledi. Biz de madem öyle bir düşünce var bir bağ kuralım, ortak bir proje yapalım niyetindeyiz. TTF olarak belli merkezlerimiz var. Uluslararası Teniz Federasyonuyla o tesislerin uluslararası antrenman merkezi olması için görüştük. ITF yetkilileri bir haftadır ülkemizde bu merkezleri gezdiler. Böyle merkezlerimizde sporcularımızın olimpiyatlara hazırlanması için altyapı antrenman merkezleri oluşturabiliriz."

Projenin Türk tenisi için çok önemli olacağının altını çizen Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu antrenman merkezlerinde topladığımız çocukları Ivan Ljubicic gibi dünyanın en iyi antrenörlerinden oluşan birilerinin de gözlemi ve onların da dokunuşlarıyla belki bir kadrolaşma oluşturabiliriz. Bizi geleceğe taşıması için kadro kurulmasını isteyebiliriz. Bu durumun onun rehberliğinde olmasını isteriz. Şu anda böyle bir düşüncemiz var. Bu düşüncemizi de kendisine iletiyoruz. Antrenörün sorumlulukları var, bu merkezlerde antrenör eğitimi çok önemli. Antrenörlerimizin yukarı çekilebilmesi için, kendisinden zaman zaman Türkiye'ye gelmesini istedik. Bu sistemi kurabilirsek, kendisinden kuracağı sistemi arada sırada ziyaret etmesini istedik. Yansımasını görmüş ol, analiz et, rapor ver dedik. Sporcu ve antrenörlerin bu merkezlerde gelişimi takip edecek."

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