Röportaj sonunda Trump ile tekrar görüşmenin mümkün olduğu sinyalini veren Putin, şimdilik görüşme tarihinin belli olmadığını söylese de, ileriye yönelik ikili görüşmenin planlandığını aktardı. Putin, "Bir sonraki toplantı için zamanı belirlemedik, ancak Asya’daki etkinliklerde ya da Arjantin'deki G20 zirvesinde buluşabiliriz" dedi.

Putin, Trump ve ailesiyle ilgili ellerinde şantaj amaçlı uygunsuz görüntüler olmadığını, ABD seçimlerine müdahale ettiklerinin düşünülmesinin son derece saçma olduğunu, Rusya'nın Trump'ı başkanlık yarışına girdiğinde gözetleyecek ve izleyecek kaynaklara da sahip olmadığını ifade etti.

Trump ile görüşmesi sonrası FOX News televizyonuna verdiği röportajında Putin, önemli açıklamalarda bulundu. Putin, ropörtajında "Sayın Başkan ile bugün yaptığımız görüşmede en önemli sorunun terörizm tehdidi olduğu kanaatine vardık." dedi.

ABD'nin İran ve Çin konusunda Rusya'yı yanına çekmeye çalıştığını öne süren Nezavisimaya gazetesi ise, uzmanların, Trump'ın Putin'i "ticaret savaşında" yanında görmek istediğine dair yorumlar yaptığını okuyucularına duyurdu.

Rus gazetesi Kommersant "Barış anlaşmazlıkları" başlığıyla yayımladığı analiz haberinde, Putin ve Trump'ın zirve sonrasında ortak bildiri yayımlamadığına işaret etti. Rus tarafının ortak bildiriden yana olduğu kaydedilen analizde, Suriye konusunda Rusya'nın ABD'den farklı olarak kendi şartlarının bulunduğu aktarıldı.

Trump -Putin zirvesi sonrasında hem ABD basınında hem de Rusya basınında neler görüşüldüğüne dair açıklamalar yapıldı.

ABD'YE DAVET

İki liderin görüşülmesine ilişkin çok fazla ayrıntı paylaşılmazken Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından ziyaretle ilgili görüşmelerin başladığını duyurmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet ettiğini, ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesinin planlandığını söylemişti.

RUSYA'DAN TRUMP'IN DAVETİNE YANIT

Moskova yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Washington'u muhtemel ziyaretinde görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin "Rusya'nın bu tür tekliflere her zaman açık olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Antonov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız." ifadesini kullanırken, davete resmi yanıtın Kremlin tarafından verileceğini vurguladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını bir kez daha reddeden Rus Büyükelçi, ayrıca hızla başka bir toplantıya geçmeden önce iki liderin Helsinki'de yaptığı 'zirvenin sonuçları'nı ele almanın önemli olduğunu söyledi.

Kremlin yönetimi, Trump'ın teklifi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A BÜYÜK TEPKİ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili kendi istihbarat servisi yerine Rusya'nın yanında yer alıp Vladimir Putin'e destek çıkmasına yönelik ABD'den sert eleştiriler geldi. Trump ve Putin beraber düzenledikleri ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatının aksine, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söyledi. Bu açıklamalar üzerine ABD Başkanı Donald Trump büyük eleştiri topladı.

Cumhuriyetçi siyasetçi Newt Gingrich de Trump'ın sözleri için "Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal" mesajını paylaşırken,

Demokrat Senatör Mark Warner, "Trump'ın açıklamalarının ABD'nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini" belirtti.



Sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da tepki çeken Trump'a, İsveç Eski Dışişleri Bakanı Carl Bidt'ten de bir eleştiri geldi. Bidt, "Trump, Ukrayna hakkında tek bir söz söyleyemedi. Suriye'nin durumu hakkında tek bir şey yok. Trump, endişe verecek şekilde Putin karşısında zayıf kaldı. Putin, her şeye hakim gözüktü." diye konuştu.

TRUMP'A ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR: ZAYIF KALDI!

TRUMP: RUSYA, ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ

ABD Başkanı Trump, daha sonra yaptığı açıklamada ise bu konuşması sırasında hata yaptığını, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti. ABD'nin istihbarat servislerine "güven ve desteğinin" tam olduğunu söyleyen Trump, ABD'deki seçim sürecinin güvenliği için güçlü bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEK NATO İLE GÖRÜŞMEKTEN ÇOK DAHA İYİ"

NATO Zirvesi'nin hemen ardından Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, NATO Zirvesi hakkında açıklamada bulundu. Twitter hesabından, "NATO ile harika bir toplantı gerçekleştirdim. 33 milyar dolar daha fazla ödediler, gelecekte ise yüz binlerce milyar dolar daha fazla ödeyecekler. Yalnızca benim için... NATO zayıftı, ancak şimdi daha güçlü (Rusya için kötü). Medya yalnızca benim liderlere karşı kaba olduğumu yazdı, paradan söz etmediler. " paylaşımında bulunurken, Putin ile görüşmenin NATO ile görüşmekten çok daha iyi olduğunu söyledi.

TRUMP: BOKS MAÇI BEKLİYORLARDI!

"İYİ ANLAŞMAMIZ NEFRET BESLEYENLERİ RAHATSIZ ETTİ!"

Twitter hesabını etkin kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Rus Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrası düşüncelerini Twitter üzerinden paylaştı. Trump, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Putin ile daha önceki toplantımızda birçok önemli konuyu görüştük. Putin ile iyi ilişkimiz boks maçı bekleyen birçok kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bir sonraki açıklamasında ise Rusya'nın Kuzey Kore'nin silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini açıkladı: "Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar devam edecek! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

PUTİN'DEN MESAJLI HEDİYE: TOP SENDE

Tarihi zirvenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Bu esnada Putin, Donald Trump'a, Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası topu hediye etti. Putin, Trump'a hediyesini sunarken "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN MANİDAR HEDİYE: TOP SENDE!

"TRUMP'IN TERCÜMANI DİNLENSİN"

ABD'de Demokrat partililer, Trump ve Putin'in Pazartesi günü Helsinki'de iki saat süren ikili görüşmesinde kapalı kapılar ardında neler konuştuğu konusunda Trump'ın tercümanının Kongre önünde dinlenmesini istedi. Demokrat Parti'nin New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen attığı tweette Dışişleri Bakanlığı tercümanı Marina Gross’un dinlenmesi için çağrıda bulundu. Shaheen, "Başkan Trump’ın Putin’le görüşmesinde kendi başlarına yaptığı görüşmede Trump’ın Putin’e ne söz verdiğini anlamak için Dışişleri Bakanlığının görüşmede hazır bulunan tercümanı dinleme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN BİLE KÖTÜ!"

Helsinki zirvesi sonrası yaptığı bir açıklamada Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, "Görüşlerimizdeki tüm farklılıklarla Rus-Amerikan ilişkilerinin son derece, tatmin edici olmayan bir durumda olduğu görüşüne vardık. (Rusya-ABD ilişkileri) Bir çok açıdan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü." dedi.

Yıllar boyunca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmanın saflık olacağını kaydeden Putin, yine de olumlu değişimlere giden yolun hala devam ettiğine inandığını vurguladı.

Trump ile görüşmenin başarılı ve yararlı olduğuna dikkat çeken Putin, ilişkilerin geleceğiyle ilgili olarak "Elbette olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

YENİ ÜÇLÜ ZİRVE GÜNDEMDE!

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Yardımıcısı Yuriy Uşakov'un yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında olası bir yeni üçlü zirvenin gündemde olduğunu ancak net bir tarihin olmadığını söyledi.