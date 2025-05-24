ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, önceki gün Türkiye siparişlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açılamada, son envanterin dakikalar içerisinde tükendiği kaydedilirken, yaşanan teknik sıkıntılar için müşterilerden özür dilendi.

Açıklamada, "Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi. Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz" denildi.

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Tesla'dan yapılan açıklamada, en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesinin ve Türkiye'ye gönderilmesinin sağlanacağı da aktarıldı.

VPN KULLANMAYAN ALAMADI

22 Mayıs'ta İzmir'deki teslimatlar için yeniden online olarak siparişe açılan markanın Model Y otomobilinin, sadece 'VPN' kullananlar tarafından satın alınabildiği, IP adresi Türkiye olan kullanıcıların ise sipariş ekranını bile görüntüleyemediği öne sürülmüştü.