Tesla siparişlerinde 'VPN' skandalı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni Model Y otomobilini Türkiye'de belirli aralıklar ile satışa sunmaya devam ediyor.

Model Y 'Juniper' olarak adlandırılan otomobil, ilk satışa çıktığı 25 Nisan'da dakikalar içerisinde tükenerek gündeme gelmişti.

O tarihten sonra online olarak belirli gün ve saatte satışa çıkan araç, sadece sayılı adette müşteri tarafından alınabilmiş, dolayısı ile talep karşılanamamıştı.

Daha önce duyurulduğu üzere, bugün 18.30'da sadece İzmir teslimatı için yeniden online olarak siparişe açılan Model Y, bu sefer adeta bir 'skandal' ile tekrar gündeme geldi.

Öyle ki, Model Y'nin en son sipariş sürecinde sadece 'VPN' kullananların aracı satın alabildiği, IP adresi Türkiye olan kullanıcıların ise sipariş ekranını bile görüntüleyemediği öne sürüldü.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı VPN kullanarak sipariş verebildiğini açıklarken, Tesla sahipleri tarafından oluşturulan müşteri gruplarında ise, Model Y'nin son sipariş sürecinde önceden belirlenmiş IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerinin engellediği iddia edildi.

MUSK'A MEKTUP YAZDILAR Öte yandan, Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, binlerce kişinin takip ettiği Tesla müşteri gruplarından bu akşam yaşananlar hakkında Musk'a bir mektup gönderildi. Musk'a hitaben kaleme alınan mektupta, Türkiye'de 10 binlerce kişinin Model Y siparişi için sırada beklediği, fakat sadece VPN kullananların sipariş verebildiği aktarıldı. Konuyla ilgili Musk'ın devreye girerek sorunu çözmesi istendi. Kaynak: 'Tesla Maniac' VPN iddiaları ile ilgili Tesla'dan henüz konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat, Model Y'nin online satış sürecinde yaşananlar, akıllara geçmişte diğer markaların online satış süreçlerindeki problemleri getirdi. ARAÇ ALMAK İÇİN HİLELİ YAZILIM KULLANILMIŞTI Hatırlanacak olursa, ikinci el otomobillerin bir yatırım aracı olarak görüldüğü 2023 yılında online satış sürecini başlatan Mercedes-Benz Türkiye, o dönem 'siber saldırı' ile anılır olmuştu. Otomobil al-sat yaparak piyasayı manipüle eden bazı kişilerin özel bir yazılım yaptırıp, online satışa sunulan araçların önemli bir bölümünü gerçek tüketiciden önce satın aldıkları yönünde güçlü deliller ortaya çıkmıştı.