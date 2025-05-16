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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla en uzun menzil Model Y'yi Türkiye'ye getiriyor - Otomobil Haberleri

        En uzun menzilli Model Y Türkiye'ye geliyor

        Tesla, Model Y'nin uzun menzilli versiyonu olan 'Long Range'i Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 622 km menzil (WLTP) sunan arkadan çekişli Model Y Long Range, 2 milyon 662 bin 783 TL'den siparişe açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:57
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        En uzun menzilli Model Y Türkiye'ye geliyor
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        ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, 21 Mayıs'ta Model Y Long Range arkadan çekiş versiyonunun ilk kez Türkiye'de siparişe açılacağını duyurdu.

        Şimdiye kadar üretilmiş en uzun menzilli Model Y olan otomobilin fiyatı ise 2 milyon 662 bin 783 TL olarak açıklandı. 622 km menzil (WLTP) sunan arkadan çekişli Model Y Long Range, Tesla'nın en uygun fiyatlı Model Y versiyonu ile dört çeker versiyonu arasında konumlandırılıyor.

        Tesla'nın Berlin fabrikasında üretilen Model Y Long Range'de ön ve arkada tek parça tam genişlikte aydınlatma barları, akustik cam, 8 inç arka yolcu ekranı, eller serbest bagaj kapağı açma, kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması, ek ön görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

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        Verilen bilgiye göre, Türkiye'deki müşteriler için Mayıs ayında önceden yapılandırılmış araçlar envanterde satışa sunulacak. Teslimatların ise Haziran'da başlayacağı kaydedildi.

        Tesla, Türkiye'de ÖTV ayarlamasıyla 'uygun fiyatlı' Model Y'yi Nisan ayı sonunda ön satışa sunmuş, otomobilin iki farklı versiyonu da dakikalar içerisinde tükenmişti.

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