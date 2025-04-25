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        Haberler Ekonomi Otomobil Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti - Otomobil Haberleri

        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti

        ABD ve Avrupa'da protestoların hedefinde olan Tesla, Türkiye'de ÖTV ayarlamasıyla 'uygun fiyatlı' Model Y'yi ön satışa sundu. 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satışa çıkan iki çeşit araç, kısa sürede tükendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:35
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        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
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        Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye'de ÖTV ayarlamasıyla fiyatları indirdi. ABD ve Avrupa'da Trump'a olan desteği nedeniyle satışlarında düşüş yaşayan Tesla, ÖTV ayarlamasının ardından Model Y'nin 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den iki çeşidini satışa çıkardı. Satışa çıkan araçlar, kısa süre içerisinde tükendi.

        Tesla, modeli sınırlı sayıda satışa sundu ancak tam sayı açıklanmadı.

        AVRUPA'DA SATIŞLARI GERİLEDİ

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde ise hızla geriliyor.

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), dün Avrupa ülkelerinin ocak-mart dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Geçen yılın mart ayında 28 bin 463 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 36 düşerek 18 bin 224'e indi.

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        Markanın mart döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,8'den 1,8'e düştü.

        Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-mart dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 bin 774 olan Tesla satışları bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 167 seviyesine geriledi. Şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,4'ten yüzde 1,3'e düştü.

        MOTOR GÜCÜNE ÖTV AYARI

        Elektrikli otomobillerin ÖTV'si motor gücü aracın fiyatına göre belirleniyor. En son Kasım 2023'te yapılan değişikliğe göre, vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liranın, motor gücü de 160 kW'nın altında olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine girebiliyor. Motor gücü ve fiyat arttıkça ÖTV oranı da yükseliyor.

        İşte Tesla'nın Model Y'yi yüzde 10'luk dilime sokmak için, motor gücünü buna göre güncellediği belirtiliyor. Ayrıca, otomobilin bataryasında güncelleme yapıldığı ve menzil değerinin buna bağlı olarak değiştiği aktarılıyor.

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        Tüm bu değişiklikler ile birlikte yüzde 10 ÖTV'de yer alan Model Y, 455 km menzile (WLTP) sahip. Arkadan itişe sahip otomobil, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. Otomobilin son hızı ise 217 km/s olarak açıklanıyor.

        Türkiye'de perakende satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV diliminde kalabiliyor.

        Dolayısı ile, Model Y'yi düşük fiyattan satın almak için, belirli renk seçenekleri zorunlu kılınıyor.

        Öyle ki, Tesla Model Y'de yapılan renk değişikliklerinde fiyatı artan otomobilin ÖTV'si de kolayca yüzde 40'lık vergi dilimine çıkabiliyor.

        Renk değişimi haricinde, jant tercihi ve otomobilde otopilot özelliğinin olup olmaması da ÖTV oranı etkiliyor.

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