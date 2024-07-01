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        Haberler Magazin TİM Show Center, Darüşşafaka'ya devredildi

        TİM Show Center, Darüşşafaka'ya devredildi

        Türker İnanoğlu Maslak (TİM) Show Center'ın, Darüşşafaka Cemiyeti'ne teslimi gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:11
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        TİM Show Center, Darüşşafaka'ya devredildi
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        Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Darüşşafaka'ya ait olan yapının işletmesini, 2004'te imzalanan sözleşme uyarınca, nisan ayında vefat eden, Türk sinemasının duayenlerinden Türker İnanoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu TİM Show Center yapıyordu.

        Düzenlenen imza törenine Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Başkan Vekili Erman Süsler, sayman üye Eşref Biryıldız, baş hukuk müşaviri Dr. İnci Ercan ile Türker İnanoğlu'nun mirasçıları Gülşen Bubikoğlu, İlker İnanoğlu, Zeynep İnanoğlu ve Mega A.Ş. yöneticileri katıldı.

        Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz Güleç, İnanoğlu'nun Darüşşafaka'ya verdiği desteğe işaret ederek, "2004'te yapılan sözleşme kapsamında Maslak kampüsümüzde yer alan TİM Gösteri Merkezi'nin işletmeciliğini üstlenen merhum Türker İnanoğlu, kısa sürede burayı İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline getirmiştir. Merhum İnanoğlu, uzun soluklu iş birliğimiz boyunca daima cemiyetimizin ve öğrencilerimizin yanında olmuş, Darüşşafaka'nın misyonuna bağlılığını her fırsatta göstermiş ve bağışlarıyla cemiyetimizi desteklemiştir. Vefatından sonra mirasçıları da aynı hassasiyeti ve duyarlılığı göstermiş, sonuçta bugün, karşılıklı iyi niyetle yıllardır sürdürdüğümüz ilişki doğrultusunda anlaşmaya varılarak fesih protokolü imzalanmış ve tesis, içindeki tüm sistem ve demirbaşlarıyla birlikte Cemiyetimize teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

        Güleç, gösteri merkezi olarak kullanılan tesisin bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceğine Darüşşafaka Cemiyeti yönetiminin karar vereceğini kaydetti.

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        #Türker İnanoğlu
        #Darüşşafaka Cemiyeti
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