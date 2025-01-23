TIR şarampole devrildi
Çankırı'da TIR'ın şarampole devrildiği kazada şoför yaralandı
Kaza, saat 16.00 sıralarında Eldivan ilçesi Sarayköy mevkisinde meydana geldi.
Ercan Kır idaresindeki buğday yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kır, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.