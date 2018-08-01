Bentley Pikes Peak Bentayga
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Tırmanma şampiyonu dünyada 10 kişiye özel üretilecek

ABD’deki Pikes Peak tırmanışını kendi sınıfında kırdığı rekorla tamamlayan limon sarısı Bentley Bentayga’nın dünyada sadece 10 özel müşteri için üretilmesine karar verildi. 600 beygirlik W12 motorlu Pikes Peak Bentayga’ya sahip olmak isteyen koleksiyonerler ağustos ayının sonundan itibaren sipariş verebilecekler. Standart versiyonu Avrupa’da 208 bin, Türkiye’de ise 530 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satılan ultra lüks SUV’un bu limitli versiyonun fiyatını ise sadece sipariş verenler öğrenebilecek

01.08.2018 - 11:38 | Güncelleme:

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları'nda Pikes Peak tepesi her yıl hem araçların hem sürücülerin becerilerinin sergilendiği heyecanlı tırmanma yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yılki yarışlar haziran ayının üçüncü haftasında yapıldı. 156 viraja sahip 20 kilometrelik tırmanmayı Rhys Millen tarafından kullanılan bir Bentley Bentayga W12, 10:49.9 dakikalık zaman ile tamamladı.

Rekor kıran bu sürüşü kutlamak için Bentley, sadece on otomobille sınırlı Pikes Peak Bentayga’yı üreteceğini açıkladı. Bentley’in kendi bünyesindeki özel üretim ve karoser bölümü Mulliner tarafından yaratılan ve el işçiliğiyle üretilen Pikes Peak Bentayga, W12’nin dağda gösterdiği başarılara da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

LİMON SARISI SİYAH KOMBİNASYONLU

Pikes Peak Bentayga çeşitli göz alıcı özellikler sunuyor. Yoğun Beluga siyahına veya çarpıcı limon sarısı  Radium rengine boyanan otomobil, yine renklerin kombine edildiği renklerde, opsiyonel olarak 22 inç büyüklüğünde de alınabilecek jantlara sahip.  Bu özel seride, Standart bir Benteyga’da krom olarak sunulan yan etekler, arka spoiler ya da difüzör gibi tüm dış kısımlar siyah renge dönüşmüş.

Limon tonları otomobilin içinde de devam ediyor. Koltuklardaki ve kapılardaki Alkantara dolgularla beraber Beluga deriyle buluşturuyor. Direksiyon ve vites kolunda Alkantara kullanılırken, tavan döşemesinde Eliade kumaşı tercih ediliyor. Pikes Peak logosu karbon fiber panelleri süslüyor ve numaralı Pikes Peak kapı eşikleri iç mekânı tamamlanıyor.

 

 

YOLA UYUM SAĞLAYAN HAVALI SÜSPANSİYON

 Kaportanın altında Pikes Peak Bentayga, rekor kıran yarış otomobiliyle aynı motora ve şasi sistemine sahip. 600 beygir güç ve 900 Nm maksimum tork sunan Bentley’in ikonik 6.0 litre çift turbo W12 motoru, kesintisiz bir dört çekiş sürüşü için sekiz vitesli otomatik ZF şanzımanla besleniyor. Adaptif hava süspansiyonu ve Bentley’in eşsiz ve dünya lideri 48V elektrikli aktif yalpa önleme kontrol sistemi (Bentley Dinamik Sürüş), üstün bir sürüş konforu ile optimum gövde kontrolü arasında mükemmel dengeyi sağlıyor. Otomobil, Spor Egzozu ve Touring Spesifikasyonu paketiyle tamamlanıyor.

ABD ve Avrupa’daki müşteriler Pikes Peak Bentayga için siparişleri Ağustos’tan itibaren verebilecek. Standart versiyonu ülkemizde 530 bin Euro’dan başlayan bu özel otomobilin gerçek fiyatını ise çok fazla opsiyon seçeneği sunulduğu ve kişiye özel olduğu için  sadece sipariş verenler öğrenebilecek. 

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