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        Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da tarihi birincilik!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının ilk yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı. Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:36
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        Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti!
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        WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ilk ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele ettiği yarışta üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı birinci sırada görmeyi başardı.

        Toprak, elde ettiği dereceyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu. Bu alanda İngiliz pilot Jonathan Rea 119 galibiyetle zirvede yer alıyor.

        Öte yandan İtalya'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir İtalyan sürücü Danilo Petrucci ise üçüncü sırada tamamladı.

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        Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 272 puanla Nicolo Bulega birinciliğini korurken, puanını 246'ya yükselten Toprak Razgatlıoğlu ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

        Yamaha Motoxracing takımından milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da ilk turda yaşadığı kaza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

        Bugün koşulan superpole yarışını Toprak ikinci sırada tamamlarken, Bahattin ise 20. sırada yer aldı.

        Milli motosikletçiler, yarın önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

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