Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da tarihi birincilik!

WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ilk ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele ettiği yarışta üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı birinci sırada görmeyi başardı.

Toprak, elde ettiği dereceyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu. Bu alanda İngiliz pilot Jonathan Rea 119 galibiyetle zirvede yer alıyor.