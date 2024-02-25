Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, motosikletinin arızalanması nedeniyle bitiremedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu tamamlayamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

        Superpole yarışında üçüncü sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 3'üncü sırada götürdüğü günün ikinci mücadelesini ise motosikletinde yaşanan sorun yüzünden tamamlayamadı.

        Kawasaki takımından Alex Lowes birinci, Aruba Ducati'den Alvaro Bautista ikinci, Barni Spark'tan Danilo Petrucci üçüncü oldu.

        Alex Lowes, Avustralya ayağında topladığı 50 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Toprak ise 18 puanla 8'inci sırada yer aldı.

        - Bahattin 6'ncı, Can 16'ncı oldu

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta takımı) ve Can Öncü (Kawasaki Puccetti) de piste çıktı.

        Bahattin 6'ncı, Can ise 16'ncı sırada bitiş çizgisini geçti.

        Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 23-24 Mart tarihlerinde İspanya'da yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü