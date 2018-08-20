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Kar obruğunun bulunduğu yerin 2 bin rakımda bulunduğunu anlatan Arıcı, obrukta yoğurt, yağ ve yiyecek de sakladıklarını ifade ederek, "Torosların en kaliteli doğal buzdolabıdır. İçerisi klima çalışır gibi serin" diye konuştu.