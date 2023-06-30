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Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yayla yolunda terk edilmiş halde bir taksi bulundu. İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri aracın içinde kan izlerine rastladı. Yapılan arama çalışmalarında taksi şoförü 10 km ötede dere yatağı içerisinde cansız halde bulundu

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DHA
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici Hüseyin Aslan (50), yayla yolunda terk edilmiş ve kanlar içinde olan aracının 10 kilometre aşağısında, dere kenarında ölü bulundu.
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

    Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İlçenin Oylum Mahallesi'nde bir taksi yolda camları kırılmış, koltukları kanlı, terk edilmiş halde görüldü. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

    İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde aracın Sürmene 1 No'lu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a ait olduğunu belirlendi. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

    Aracın dışında bıçak tespit edilirken, sürücü Aslan'ın 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu
  • Son dakika: Trabzon'da yayla yolunda terk edilen taksinin şoförünün cansız bedeni bulundu

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