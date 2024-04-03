Trabzonspor'dan PFDK kararlarına ilk tepki
PFDK'nın Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezanın ardından bordo mavili kulüpten TFF'ye yönelik sert bir tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.
Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.