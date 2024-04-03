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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan PFDK kararlarına ilk tepki - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan PFDK kararlarına ilk tepki

        PFDK'nın Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili verdiği cezanın ardından bordo mavili kulüpten TFF'ye yönelik sert bir tepki geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:07
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        Trabzonspor'dan ilk tepki
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

        Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.

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