Troyalı Helen 2700 yıl sonra yeniden hayat buldu

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TROYALI HELEN'İ MÜZENİN ARKEOLOĞU CANLANDIRDI Rıdvan Gölcük, bu tartışmalar sürerken Helen'i canlandırma fikrinin ortaya çıktığını ve bunun için müzede görevli arkeolog Hazal Fırat'ı seçtiklerini dile getiren Gölcük, şöyle devam etti:

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"Prof. Dr. Kalmukoğlu'nun resmettiği Helen, Hazal'a çok benziyor. Dedik ki o zaman en iyi bunu Hazal canlandırır. Sağ olsun bu konuda çalıştı. Kıyafet çalıştı, takı çalıştı ve Naci Kalmukoğlu'nun Helen'ini canlandırdık. Yani Homeros'un İlyada'sında 2700 yıl önce bahsettiği Helen'i aldık ve canlandırdık. Bizim Troya Müzesi'nin bir felsefesi var. Biz Troya'dan bahsederken 'Troya Anadolu'dur.' diye yola çıkıyoruz ya da Hektor'un annesi Hekabe'nin Hektor'a 'Oğlum bu memeye saygı duy.' diye seslenişinden yola çıkarken Hekabe'nin aslında o yıllarda ana sütü hakkından, süt helalliği hakkından yola çıktığını vurguluyoruz. Ya da Troya Kenti üzerinde Hıdırellez kutlaması yapıyoruz.