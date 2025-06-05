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        Haberler Dünya Trump: Elon Musk beni hayal kırıklığına uğrattı | Dış Haberler

        Trump: Elon Musk beni hayal kırıklığına uğrattı

        ABD Başkanı Donald Trump: Musk beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Artık çok iyi bir ilişkimiz olup, olmayacağını bilmiyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:32
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        'Musk beni hayal kırıklığına uğrattı'
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        Seçimler sırasında Trump'ın büyük destekçisi olan ve Donald Trump ABD'ye ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirilen Elon Musk ile Trump arasındaki çatlak büyüyor.

        "ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

        ABD Başkanı Trump son olarak Musk'la ilgili olarak şöyle konuştu: Elon Musk vergi tasarına karşı çıkarak, beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum.

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        #Trump Musk
        #haberler
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