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TÜGVA, bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak

AA

Türkiye Gençlik Vakfının gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor

TÜGVA

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencileri için "Bir Yaz Bin Gelecek", lise öğrenciler için "Sen De Gel" sloganıyla yürütülen projelerle bu yaz 200 bin öğrencinin ağırlanması hedefleniyor.

Ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu faaliyetleri uzman eğitimciler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda gerçekleştirilecek. Tüm faaliyetlere ilave olarak, katılımcılar yıl boyunca aldıkları eğitimlerini de tekrar edecek. Ayrıca temel dini bilgileri öğrenecek, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacak, Hz. Muhammed'in hayatından beslenecek, gezi faaliyetleri ile kültürel bilinç oluşturacak, zeka ve akıl oyunları ile strateji geliştirmeyi öğrenecek, bilgi yarışmalarında hediyeler kazanacak. Yaz okuluna katılan gençler güne teorik eğitimle başlayıp; öğle yemeğinin ardından mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetler ile günü sonlandıracak.

Doğa kampına katılacak lise öğrencileri; 5 günde 17 farklı etkinliğe katılma imkanı bulacak. Paintball oyunundan yüzme ve kanoya kadar pek çok aktivitenin yanı sıra kamp katılımcıları Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenebilecek.

Yaz okulu başvuruları 12 Haziran'a, doğa kampı başvuruları 30 Haziran'a kadar yapılacak. İsteyenler, yaz okullarına "http://tugva.org/tugva-ortaokul-yaz-okulu/" internet sitesinden başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye genelinde öğrencilerin okul yorgunluklarını çeşitli aktivite ve oyunlarla atacakları, arkadaş bağlarını kuvvetlendirecekleri, çevre bilinçlerinin artacağı, milli ve içtimai şuurlarını geliştirebilecekleri, eğlenirken öğrenerek kendilerini ahlakı ve manevi olarak geliştirmeyi ihmal etmeyecekleri bir yaz okulu ve kamp programı planladıklarını anlattı.

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