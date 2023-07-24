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        Haberler Dünya TÜİK göç istatistiklerini açıkladı: Yurt dışına 466 bin 914 kişi göç etti

        TÜİK: 2022'de Türkiye´ye 494 bin 52 kişi geldi, yurt dışına 466 bin 914 kişi göç etti

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yurt dışından Türkiye'ye 494 bin 52 kişinin göç ettiğini açıkladı. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:32
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        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
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        TÜİK'in açıkladığı 2022 yılı göç istatistiklerine göre; bu dönemde Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,9'unu erkekler, yüzde 47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

        YURT DIŞINA 466 BİN 914 KİŞİ GÖÇ ETTİ

        Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11,7 ile 20-24 ve yüzde 11,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,4 ile 30-34 ve yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubu izledi.

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        EN FAZLA GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İL İSTANBUL

        Bu dönemde göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 14,8 ile Antalya, yüzde 5,4 ile Ankara, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Mersin takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 39,5 ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul'u yüzde 9,8 ile Ankara, yüzde 6,7 ile Antalya, yüzde 3,4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir izledi.

        GELEN YABANCILARIN YÜZDE 25'İ RUSYA VATANDAŞI

        Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu yüzde 8,1 ile Ukrayna, yüzde 6,5 ile İran, yüzde 5,4 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Irak vatandaşları izledi.

        Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 10,6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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