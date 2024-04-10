Türk-Bulgar ailenin ölümüne neden olan kundaklamanın Alman zanlısı tutuklandı

Almanya'nın Solingen kentinde iki hafta önce Bulgar göçmeni Türk bir ailenin dört üyesinin ölümüne neden olan kundaklama saldırısıyla ilgili olduğu şüphesiyle bir Alman vatandaşı tutuklandı.

Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zanlı pazartesi günü öğleden sonra arkadaşına saldırıp ağır yaraladıktan sonra tutuklandı ve polis zanlının evinde geçen ayki kundaklama saldırısıyla bağlantılı kanıtlar buldu.

39 yaşındaki zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, müfettişler basına yaptıkları açıklamada zanlının sitenin eski bir sakini olduğunu ve kirasını ödemediği için 2022 yılında dairesinden atıldığını söyledi.